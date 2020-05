De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn waarschuwt dat het nog jaren kan duren voordat de wereldwijde zoektocht naar een vaccin tegen het nieuwe coronavirus resultaat oplevert. Dat heeft hij zondagavond laten verstaan tijdens een interview met de Duitse zender ARD.

De minister benadrukt dat er al enkele veelbelovende stappen zijn gezet. Maar de ontwikkeling van een vaccin blijft 'een van de meest uitdagende' taken voor de medische wereld, zo klinkt het. 'Ik zou blij zijn als het binnen enkele maanden zou lukken', zegt Spahn. 'Maar het zou ook jaren kunnen duren. Want er kunnen zich ook tegenslagen voordoen, zoals we al gezien hebben met andere vaccins.'

Spahn toont zich daarmee duidelijk minder optimistisch dan de Amerikaanse president. Donald Trump had zondag tijdens een speciale uitzending op Fox News namelijk gezegd dat hij nog voor het einde van het jaar een vaccin verwacht. 'We denken dat we tegen het einde van het jaar een vaccin zullen hebben', verklaarde hij. 'De dokters zullen zeggen: u zou dat niet mogen zeggen. Ik zeg wat ik denk', aldus Trump. 'Heel wat (farmaceutische) groepen zijn er dicht bij, denk ik.'

