Archeologen hebben in Indonesië het 7.200 jaar oude skelet van een jager-verzamelaar ontdekt dat afkomstig is van een mensensoort in Azië die nooit elders is geïdentificeerd.

Het relatief goed bewaard gebleven skelet behoorde toe aan een jonge vrouw van 17 tot 18 jaar oud, die de naam Bessé kreeg en in foetushouding begraven lag in de grot van Leang Panninge, in het zuiden van het eiland Sulawesi. Ze werd gevonden tussen artefacten die werden geïdentificeerd als zijnde van de 'Toaleans', een enigszins enigmatische groep jager-verzamelaars uit deze regio uit het Kwartair.

Dit is de eerste ontdekking van een skelet uit deze groep. Uit DNA-analyse blijkt dat de vrouw verwantschap vertoont met de voorouders van de Papoea's en de Aboriginals van Australië. Maar het genoom is ook gelinkt aan een menselijke lijn die elders in de wereld niet bekend is.

De studie die woensdag in het tijdschrift Nature is gepubliceerd, is een samenwerking tussen internationale en Indonesische onderzoekers, naar aanleiding van opgravingen die in 2015 begonnen. 'Dit is de eerste keer dat de ontdekking van oud menselijk DNA is gemeld in de regio van de eilanden die zich uitstrekt van het Aziatische continent tot Australië', vertelde Adam Brumm, archeoloog in Australië, vrijdag aan AFP. Dit gebied, door wetenschappers Wallacea genoemd, omvat de Indonesische eilanden ten oosten van Borneo tot het noorden van Nieuw-Guinea.

Zeldzaam

Onderzoekers beschouwen deze ontdekking als des te unieker omdat oude skeletten snel verdwijnen in het vochtige tropische klimaat. 'Het is zeer zeldzaam om overblijfselen van oud menselijk DNA in de tropen te vinden, daarom is het een bijzondere ontdekking', merkte Adam Brumm op.

Deze studie daagt eerdere theorieën over menselijke nederzettingen in de regio uit. 'Dit laat zien hoe weinig we nog weten over de geschiedenis van de eerste mensen op de Wallacea-eilanden', aldus nog de archeoloog.

Eerder bleek al uit werktuigen en grotschilderingen dat 47.000 jaar geleden mensen in het gebied woonden. De eerste mensen met Aziatische genen zouden zo'n 3.500 jaar geleden gearriveerd zijn uit Taiwan. Maar nu blijkt dus dat er ook nog een andere Aziatische mensensoort aanwezig was.

Lees ook: De grote omvolking: ooit deelden we onze planeet met 'andere' mensen

Het relatief goed bewaard gebleven skelet behoorde toe aan een jonge vrouw van 17 tot 18 jaar oud, die de naam Bessé kreeg en in foetushouding begraven lag in de grot van Leang Panninge, in het zuiden van het eiland Sulawesi. Ze werd gevonden tussen artefacten die werden geïdentificeerd als zijnde van de 'Toaleans', een enigszins enigmatische groep jager-verzamelaars uit deze regio uit het Kwartair. Dit is de eerste ontdekking van een skelet uit deze groep. Uit DNA-analyse blijkt dat de vrouw verwantschap vertoont met de voorouders van de Papoea's en de Aboriginals van Australië. Maar het genoom is ook gelinkt aan een menselijke lijn die elders in de wereld niet bekend is. De studie die woensdag in het tijdschrift Nature is gepubliceerd, is een samenwerking tussen internationale en Indonesische onderzoekers, naar aanleiding van opgravingen die in 2015 begonnen. 'Dit is de eerste keer dat de ontdekking van oud menselijk DNA is gemeld in de regio van de eilanden die zich uitstrekt van het Aziatische continent tot Australië', vertelde Adam Brumm, archeoloog in Australië, vrijdag aan AFP. Dit gebied, door wetenschappers Wallacea genoemd, omvat de Indonesische eilanden ten oosten van Borneo tot het noorden van Nieuw-Guinea. Onderzoekers beschouwen deze ontdekking als des te unieker omdat oude skeletten snel verdwijnen in het vochtige tropische klimaat. 'Het is zeer zeldzaam om overblijfselen van oud menselijk DNA in de tropen te vinden, daarom is het een bijzondere ontdekking', merkte Adam Brumm op. Deze studie daagt eerdere theorieën over menselijke nederzettingen in de regio uit. 'Dit laat zien hoe weinig we nog weten over de geschiedenis van de eerste mensen op de Wallacea-eilanden', aldus nog de archeoloog.Eerder bleek al uit werktuigen en grotschilderingen dat 47.000 jaar geleden mensen in het gebied woonden. De eerste mensen met Aziatische genen zouden zo'n 3.500 jaar geleden gearriveerd zijn uit Taiwan. Maar nu blijkt dus dat er ook nog een andere Aziatische mensensoort aanwezig was.Lees ook: De grote omvolking: ooit deelden we onze planeet met 'andere' mensen