E-mailadressen en namen verwijderen in het exploderende aantal databanken: het volstaat niet om onze anonimiteit te waarborgen.

Worden onze gegevens anoniem bewaard in gigantische databanken? Data-analisten doen hun best om ons daarvan te overtuigen. Toch blijken er altijd weer achterpoortjes te zijn om mensen te identificeren. Dat blijkt uit een studie van computerwetenschapper Luc Rocher (UCL) en zijn co...