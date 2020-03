'Er zullen nog weken van de waarheid komen, maar dit is een van de grote weken', zegt Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische vereniging voor Intensieve Geneeskunde.

'Ik denk dat dit de week van de waarheid wordt. Maar dit is een marathon en geen sprint, dus we zullen op elk moment beducht moeten zijn. Er zullen nog weken van de waarheid komen, maar dit is een van de grote weken.' Dat heeft Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische vereniging voor Intensieve Geneeskunde, maandag gezegd in "De Ochtend" op Radio 1.

Wanneer komt die piek er nu precies? Het is dezer dagen een van de meest gestelde vragen. 'Dat is heel moeilijk. Over heel België zien we wel dat de curve wat afbuigt, dat de groei trager is. Dat geeft hoop, maar is geen zekerheid. Voor hetzelfde geld komt er opnieuw een knik in de andere richting. Maar de meest betrouwbare modellen voorspellen nog altijd een piek begin april. Daarom wordt de komende week cruciaal, ook om te kijken of we de capaciteit nog moeten opschalen', zegt Geert Meyfroidt, zelf arts in het UZ Leuven.

Op dit moment liggen er iets meer dan 4.000 patiiënten met covid-19 in het ziekenhuis, van wie 867 op intensieve zorg. 'In heel België is er nog plaats genoeg', verzekert Meyfroidt. 'Maar er zijn regio's waar er lokale uitbraken zijn en waar de ziekenhuizen disproportioneel veel patiënten krijgen.'

Denk maar aan Limburg. 'Limburg is overbelast, daar beginnen ze door te sturen naar Diest, Tienen en Leuven. Daardoor is het in Leuven heel druk geweest, is er een snelle stijging geweest.'

