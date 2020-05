Lang geleden duurde een jaar een week langer dan vandaag.

Als dinosaurussen besef van tijd hadden gehad, hadden ze geweten dat hun jaar 372 dagen telde. Dat hebben paleontoloog Niels de Winter (VUB) en zijn collega's geconcludeerd na hun onderzoek van 70 miljoen jaar oude fossiele zeeschelpen uit het huidige woestijngebied Oman. De resultaten staan in het vakblad Paleoceanography and Paleoclimatology. Met lasers onderzochten de wetenschappers groeiringen op de schelpen. Omdat die destijds snel groeiden, gaven ze details tot op het niveau van een dag prijs. Zo bleek dat een dag toen maar 23,5 uur duurde. Aangezien de omlooptijd van de aarde rond de zon dezelfde was als vandaag, telde een jaar zeven dagen extra. De kortere dagen waren het gevolg van een grotere aantrekkingskracht tussen aarde en maan. Daardoor draaide de aarde wat sneller om haar as. Sindsdien zijn aarde en maan wat van elkaar verwijderd, waardoor onze planeet trager om haar as is gaan draaien. Het onderzoek gaf nog mee dat het overdag gemiddeld 40 graden Celsius was in het leefgebied van de schelpen en 's nachts 30 graden. Temperaturen die wij uiterst oncomfortabel zouden vinden. In Geochemistry, Geophysics, Geosystems meldt een ander team rond De Winter dat 45 miljoen jaar geleden het zeewater in de huidige Franse champagnestreek gemiddeld 26 graden warm was. De zeespiegel was zo hoog dat er in die streek toen een ondiepe subtropische zee lag. De conclusie volgde uit de analyse van schelpen van de langste fossiele reuzenzeeslak die ooit gevonden is.