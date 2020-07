Wetenschappers boeken vooruitgang in de strijd tegen andere virussen dan het coronavirus.

Je zou het haast vergeten, maar er zijn nog andere virussen dan het coronavirus. Onderzoekers zoals Johan Neyts (KU Leuven) en Xavier Saelens (VIB/UGent), die nu naarstig zoeken naar middelen tegen het coronavirus, kunnen bogen op een lange ervaring met de strijd tegen andere virussen. Ze werken mee aan tests die de virussen moeten aanpakken die respectievelijk de ziekte influenza A en de zikakoorts veroorzaken. De nieuwe aanpak is het werk van een team rond Frederic Rousseau en Joost Schymkowitz (VIB/KU Leuven). Er wordt actief gezocht naar stukjes eiwit die andere eiwitten laten samenklitten. Zo wordt de werking van die eiwitten in het gedrang gebracht. De techniek werd al met succes ingezet om bacteriën te bestrijden en de groei van kankergezwellen af te remmen. Nu wil men nagaan of hij nuttig kan zijn in de strijd tegen virussen. De eerste resultaten van het antivirale werk verschenen in Nature Communications. De gebruikte synthetische amyloïdeiwitten blijken in staat de vermenigvuldiging van beide virussen te counteren. Ze werken wel héél specifiek. Zo heeft het eiwit dat het influenza A-virus hindert geen effect op influenza B. Een rapport in Science citeert dan weer de in Kenia werkende viroloog Kevin De Cock, die zegt dat er een nieuwe weg voor de preventie van aids geopend is. Om de twee maanden kan een experimenteel antiviraal middel worden ingespoten. Het lijkt te werken, hoewel de studie moest worden afgebroken als gevolg van de quarantainemaatregelen rond corona. Maar dichter bij een soort aidsvaccin zijn wetenschappers nog niet geweest.