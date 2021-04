Een nieuwe tool van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding moet nauwkeuriger kunnen inschatten hoe de pandemie in Europa - en dus ook België - zal evolueren.

In samenwerking met het Centrum voor Wiskundige Modellering van Infectieziekten aan de London School of Hygiene & Tropical Medicine heeft het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding (ECDC) een tool ontwikkeld om de kortetermijnevolutie van de covid-19-pandemie nauwkeuriger te kunnen inschatten.

De tool, die u via deze link kan terugvinden, neemt het gemiddelde van een resem modellen die zowel de korte- als de langetermijnevolutie van het aantal besmettingen en sterfgevallen inschatten. Door de combinatie tracht het ECDC bias van die aparte modellen tot een minimum te beperken.

Volgens Sebastian Funk, die als hoogleraar aan de London School of Hygiene & Tropical Medicine de dynamieken van infectieziekten bestudeert, levert de samenwerking meer nauwkeurige voorspelling op. 'Door een verzameling of combinatie te maken, kunnen we de bijdrage van alle modellen benutten om zo nauwkeurig mogelijke inschattingen te maken.' Biostatisticus Niel Hens (UHasselt), wiens model in de toekomst ook aan de tool zal toegevoegd worden, meent dat het initiatief erg nuttig kan zijn, al 'moet het overkoepelde model dat het gemiddelde van de individuele modellen neemt nog wat volwassen en verfijnd worden.'

Aantal besmettingen

Wat leren de verwachtingen van het geaggregeerde model over de komende vier weken in België, nu er - al dan niet afhankelijk van de manier waarop de cijfers evolueren - versoepelingen op til zijn? Ten opzichte van de laatste referentieperiode, de week tot en met 17 april, waarin er 24.513 bevestigde besmettingen werden genoteerd, wordt verwacht dat dat aantal de komende vier weken zal dalen tot 17.068 besmettingen in de week tot en met 15 mei - goed voor een gemiddelde van ongeveer 2.440 besmettingen per dag.

Volgens de verwachtingen van het EuroCOVIDhub-ensemble zal het aantal bevestigde besmettingen de komende vier weken naar alle waarschijnlijkheid afnemen. © ECDC

Merk echter op dat het betrouwbaarheidsinterval van 95 procent toont hoe broos de inschattingen zijn en dat de inschattingen met een flinke brok voorbehoud genomen moeten worden. In het beste geval daalt het aantal tot 6.450, maar in het slechtste geval stijgen de cijfers tot 44.467 besmettingen tegen de week van 15 mei, aldus het overkoepelende model.

Bijna alle individuele modellen gaan ervan uit dat er een daling zal plaatsvinden. Enkel dat van medisch dienstverleningsbedrijf IEM Health verwacht binnen dat er in de week van 15 mei 25.568 besmettingen zullen worden vastgesteld - iets meer dan in de week van 17 april.

Overlijdens

En wat met het aantal sterfgevallen? In de week voorafgaand aan 17 april vielen er in België 290 overlijdens ten gevolge van covid-19 te betreuren.

Ook hier verwacht de combinatie van alle modellen de komende vier weken een daling, al bestaat ook hierover grote onzekerheid met een betrouwbaarheidsinterval van 95 procent. In de week voor 15 mei zou het aantal bevestigde overlijdens door covid-19 dalen tot 190.

Geen enkel individueel model verwacht binnen vier weken een stijging van het aantal overlijdens ten opzichte van de week van 17 april. Enkel bij IEM Health daalt het aantal overlijdens tot aan de week van 5 mei om vervolgens opnieuw licht te stijgen naar een weektotaal van 276 sterfgevallen.

Volgens de verwachtingen van het EuroCOVIDhub-ensemble zal het aantal bevestigde overlijdens de komende vier weken naar alle waarschijnlijkheid afnemen. © ECDC

