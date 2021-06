Debswana, een Botwaanse diamantproducent, heeft woensdag aangekondigd dat het een diamant van 1.098 karaat heeft gevonden in het Zuid-Afrikaanse land. Volgens het bedrijf is het de op twee na grootste diamant in zijn soort die ooit is gevonden.

De diamant, die op 1 juni is ontdekt, werd in de hoofdstad Gaborone voorgesteld aan de president van Botswana, Mokgweetsi Masisi. Het zou de op twee na grootste diamant ter wereld zijn, volgens Lynette Armstrong, directeur van Debswana. De vondst 'brengt hoop voor een natie in moeilijkheden', voegde ze eraan toe. De grootste bekende diamant is de 'Cullinan', van 3.100 karaat, die in 1905 in Zuid-Afrika werd opgegraven. De tweede, van 1.109 karaat, werd in 2015 ontdekt in de Karowe-mijn in het noordoosten van Botswana. Botswana is de grootste diamantproducent van Afrika.