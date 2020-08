Oxytocine is meer een sociale regulator dan een stimulator van vriendelijkheid.

Oxytocine is een hormoon dat mensen vreugde verschaft, onder meer omdat het tussenbeide komt in het genotsgevoel dat met een orgasme gepaard gaat. Het wordt in de volksmond wel eens 'knuffelhormoon' genoemd. Het zou ook heilzame effecten in de medische sfeer hebben. Experte in neurorevalidatie Kaat Alaerts (KU Leuven) en haar collega's meldden in Molecular Autism dat het toedienen van oxytocine ertoe leidt dat mensen met autisme makkelijker nauwe emotionele banden met anderen aangaan. Vier weken gebruik van een neusspray met oxytocine resulteerde in positieve hechtingseffecten die een jaar duurden. Helaas heeft oxytocine een schaduwkant. Andere onderzoekers toonden in Neuron aan dat het in sommige omstandigheden agressie kan stimuleren, op z'n minst bij muizen, maar er zijn geen redenen om aan te nemen dat het bij mensen anders zou zijn. Het succes van deze studie steunde op het feit dat de onderzoekers de natuurlijke oxytocineproductie van muizen kunnen stimuleren door hun genen aan te wakkeren. Het belangrijkste gevolg daarvan is dat de dieren eerst wel socialer worden, maar nadien meer agressief gedrag gaan etaleren. Het knuffelhormoon lijkt dus eerder een sociale regulator dan een stimulator van vriendelijkheid en liefde.