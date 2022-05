De maan glipt maandag even achter de coulissen

Maandagochtend in de vroege uurtjes passeert de maan door de schaduw van de aarde.

Op 16 mei staat onze planeet tussen de zon en onze natuurlijke satelliet in. Het schouwspel zal te zien zijn aan de zuidwestelijke hemel. Om een maansverduistering te bekijken, heb je geen zonnebrilletjes of speciale toestelletjes nodig. Gewoon het blote oog, eventueel een verrekijker, een tuinstoel en een warme jas.

Helaas zal het weer niet meteen meezitten. Het KMI verwacht voor de nacht van zondag op maandag kans op verspreide buien, die met onweer gepaard kunnen gaan. Een andere drempel is dat de maan dicht bij de horizon staat, wat het schouwspel eveneens moeilijk zichtbaar maakt. Het komt er dus op aan een plekje te zoeken met een vrij zicht op de horizon.

De totale maansverduistering verloopt in verschillende stadia. De eerste is de penumbrale fase, waarbij het meeste zonlicht wordt geblokkeerd maar er toch nog enkele zonnestralen de maan kunnen bereiken. Deze fase is vaak moeilijk te zien.

Het tweede stadium, de umbrale fase, is meer dramatisch. Dan zien we het donkerste gedeelte van de schaduw van de aarde over het maanoppervlak bewegen. Deze fase begint om 4.27 uur en bereikt haar hoogtepunt om 5.29 uur wanneer de maan volledig verduisterd is.

Waarom wordt de maan rood?

Bij een totale maansverduistering kleurt de maan koperrood, de zogenaamde bloedmaan. Dat komt omdat de aardatmosfeer de zonnestralen richting de maan afbuigt. Terwijl de meeste kleuren in het spectrum geblokkeerd worden, heeft rood licht een langere golflengte en gaat ze dus makkelijker door de atmosfeer. Als er veel luchtvervuiling is of veel stof in de lucht hangt, kleurt de maand nog roder.

De totale verduistering duurt in totaal 85 minuten, tot tot 6.54 uur maandagochtend. Het is daarmee de langste totale verduistering sinds 2018.

Maar de maan gaat bij ons om 5.53 uur onder, waardoor we niet alles kunnen zien. Toeschouwers in Centraal- en Zuid-Amerika en de oostelijke regio’s van Noord-Amerika zullen wel van de volledige duurtijd kunnen genieten.

Jaarlijks vinden vier tot zeven maans- of zonsverduisteringen plaats, maar die zijn niet steeds waarneembaar in België. Voor de volgende lange maansverduistering is het wachten tot 6 augustus 2036, die 95 minuten zal duren.

Voor een nog langere maansverduistering van 1 uur en 43 minuten is het nog langer wachten, tot 9 juni 2123. Het theoretische maximum van een totale maansverduistering is 1 uur en 47 minuten.