Met Corbevax komt een goedkoop en patentvrij vaccin op de markt, gebaseerd op het hepatitis B-vaccin. Een gesprek met ontwikkelaar en microbiologe Maria Elena Bottazzi.

U noemt Corbevax 'het vaccin voor de hele wereld'. Kunt u dat waarmaken? Maria Elena Bottazzi: We willen de productie van ons vaccin niet monopoliseren in één bedrijf in één land, maar het door verschillende bedrijven in verschillende landen laten aanmaken. Zo kun je de ongelijkheid in de bevoorrading van vaccins compenseren. Daarvoor werken we samen met het Indiase bedrijf Biological E., dat 100 miljoen dosissen per maand kan produceren. Daarnaast onderhandelen we met Biofarma in Indonesië en Incepta Pharmaceuticals in Bangladesh, die een vergelijkbare productie aankunnen. We gebruiken een technologie die al 40 jaar bestaat, en in principe vlot toegankelijk is voor alle landen die al een hepatitis B-vaccins produceren. Hoeveel kost een dosis Corbevax? Bottazzi: Doordat wij bestaande technologie gebruiken en geen nieuwe bedrijven hoeven op te richten, kunnen we de kostprijs op 1 à 2 dollar houden. Zo zal een veel groter deel van de wereldbevolking een vaccin kunnen krijgen. U hebt het vaccin nadrukkelijk niet gepatenteerd. Bottazzi: Nee, onze werkmethode is openbaar. Alle bedrijven en overheden kunnen ze raadplegen. Wie interesse heeft, kan contact met ons opnemen. We geloven niet in een patent op een covidvaccin. In een pandemie heeft de wereld geen behoefte aan patenten. We willen gewoon zo veel mogelijk mensen bereiken. Misschien trekt het ook sommige vaccinweigeraars over de streep: néé, we zullen geen winst maken op onze vaccins, en de bedrijven die het zullen produceren zijn niet in westerse landen gevestigd. Corbevax zou halal zijn. Hoezo? Bottazzi: We weten dat het voor een groot deel van de wereldbevolking belangrijk is dat er niet met dierlijke producten gewerkt wordt. Niet alleen vanuit religieus standpunt, maar ook voor veganisten, bijvoorbeeld. We gebruiken alleen synthetische en plantaardige processen en gebruiken geen dierlijke reagentia. Is corbevax even effectief als andere coronavaccins? Voor uw tests werkte u maar met 3000 proefpersonen. Bottazzi: Je mag de onderzoeken tijdens verschillende fases van de pandemie niet zomaar met elkaar vergelijken. Toen Pfizer zijn klinische tests deed, waren er wereldwijd nog veel mensen te vinden die nog niet besmet waren met het virus. Ondertussen heb je landen waar meer dan de helft van de populatie al besmet of gevaccineerd is. Dan is zo'n onderzoek met een testgroep en een controlegroep moeilijker uit te voeren. Bovendien hebben we de publicaties over de veiligheid van de verschillende vaccins bestudeerd, en hoefden we niet van nul te beginnen. Wat we nu doen tijdens de klinische proeven is een soort overbruggingsonderzoek. Biological E. kon 90 procent effectiviteit tegen het oorspronkelijke coronavirus uit Wuhan aantonen. En verder gebruiken we dus de technologie van het hepatitis B-vaccin. Biological E. produceert het al 40 jaar, tot 100 miljoen vaccins per maand. Het bedrijf wordt onderworpen aan strenge veiligheidsprotocollen. Zo kunnen we ons de luxe permitteren om snel over te gaan tot productie. Beschermt Corbevax ook tegen andere varianten, zoals omikron? Bottazzi: Uit onderzoek blijkt dat Corbevax ook beschermt tegen de deltavariant. Momenteel bekijken we wat de beschermingsgraad tegen omikron is. Sowieso zal ons vaccin zowel voor de eerste, de tweede als voor de boosterprik gebruikt kunnen worden. Doordat wij nu een vaccin op de markt hebben gebracht dat door veel landen geproduceerd kan worden tegen een laag tarief, hopen we heel veel mensen gevaccineerd te krijgen. Zolang ontwikkelingslanden hun bevolking niet kunnen vaccineren, zullen de ontwikkelde landen ook nooit helemaal veilig zijn. Hoeveel keren ze hun bevolking ook prikken. Je kunt niet blijven boosteren tegen mutaties, vroeg of laat moet je de circulatie van het virus stoppen.