Crew Dragon maakt autonome bemande ruimtevluchten vanuit VS opnieuw mogelijk

Het nieuwe Amerikaanse ruimteschip voor bemand transport Crew Dragon van raketbouwer SpaceX is vrijdag na een eerste en geslaagde testvlucht naar het Internationale Ruimtestation ISS zoals gepland omstreeks 14.45 uur Belgische tijd in de Atlantische Oceaan neergekomen, zo was rechtstreeks op NASA TV te volgen. De landing was het meest cruciale onderdeel van de missie.

Het speciaal uitgeruste bergingsschip Go Searcher van SpaceX is in de buurt, net als een onderzoeksvliegtuig van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA dat voor livebeelden zorgde.

.@SpaceX's recovery fast boats approached the #CrewDragon as it splashed down in the Atlantic Ocean. Up next, the team will hoist the spacecraft on the Go Searcher recovery ship. pic.twitter.com/anIUB6XQzr — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) March 8, 2019

Met een succesvolle motorontbranding zette de Crew Dragon vrijdag de finale daling in. De capsule had zich om 08.32 uur Belgische tijd losgemaakt van het ISS. Vier motorontbrandingen verwijderden vervolgens de capsule van de kolos.

Om 14.33 uur was er contact met de bovenste lagen van de atmosfeer. Acht minuten later begon de fase waarin valschermen tevoorschijn kwamen, om het - bij deze test onbemande - ruimteschip af te remmen.

De capsule was zaterdag (plaatselijke tijd) van op Cape Canaveral met een Falcon-9 draagraket van Space X naar het ISS vertrokken. Met de missie - Demo-1 - wil het bedrijf van Elon Musk aantonen dat het ook een onbemand ruimteschip kan ontwikkelen. Sinds 2012 vervoert de vrachtcapsule Dragon reeds voorraad en materiaal voor experimenten tussen de Aarde en het ISS. Het is nieuw in de ruimtevaartgeschiedenis dat zowel de raket als de capsule voor ruimtetransport van mensen door een privébedrijf worden ontwikkeld.

Pop aan boord

In de capsule zit Ripley. De pop genoemd naar het hoofdpersonage in de Alien-films, is voorzien van sensoren om te kijken welke krachten echte astronauten zouden ondergaan en doorheen de capsule is er ook een waaier aan meetinstrumenten.

De laatste keer dat de Amerikanen een ruimteschip voor bemand transport in de Atlantische Oceaan zagen landen was op 13 maart 1969 Apollo-9.

Nadat in 2011 de Amerikaanse spaceshuttle in de mottenballen belandde, waren Amerikaanse astronauten sindsdien voor missies in het ISS op de Russische Sojoez als transportmiddel aangewezen.

In juli zouden de astronauten Bob Behnken en Doug Hurley met een Crew Dragon naar het ISS vliegen. Daarna moet de NASA beslissen of de capsule al of niet in dienst komt.