Covid-19 of de griep: wat is het dodelijkst?

2020. Het jaar dat we allemaal voor een virus in lockdown gingen, mondmaskers begonnen te dragen en onze vrienden minder zagen. Was dit allemaal echt nodig? Waarom doen we dit wel bij covid en niet jaarlijks bij de griep? Is corona echt zo'n uitzonderlijk dodelijk virus als we het vergelijken met andere virussen? Geert Molenberghs van KU Leuven en UHasselt legt het je uit.

