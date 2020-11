Spoetnik V, het coronavaccin dat in Moskou werd ontworpen, is voor 95 procent doeltreffend. Dat blijkt dinsdag uit een mededeling van het onderzoekscentrum Gamaleya en het Russische ministerie van Volksgezondheid.

Volgens de onderzoekers gaat het om voorlopige resultaten bij vrijwilligers, die 42 dagen geleden een eerste dosis van het vaccin kregen toegediend. Daarmee zou het eerste Russische vaccin even doeltreffend zijn als de vaccins van Pfizer en Moderna, die eerder al een effectiviteit 95 procent aankondigden.

Het Brits-Zweedse farmabedrijf AstraZeneca en de universiteit van Oxford hadden maandag nog aangekondigd dat hun vaccin gemiddeld 70 procent doeltreffend was.

Rusland had in augustus verrassend bekendgemaakt dat het een eerste coronavaccin had geregistreerd. Het land was tot nu toe niet erg transparant over het vaccin. Maar de producenten van Spoetnik-V verzekerden dinsdag opnieuw dat hun onderzoek binnenkort gepubliceerd zal worden 'in een van de belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften ter wereld en een peerreview zal ondergaan'.

