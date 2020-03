Er is hoop dat een oud bekend medicijn, hydroxychloroquine, ook voordelen biedt voor gehospitaliseerde coronapatiënten. Het middel zou de behandelduur en het sterftecijfer kunnen laten zakken.

Sinds de uitbraak van Covid-19 wordt niet alleen intens gezocht naar een werkzaam vaccin, maar ook naar curatieve en preventieve medicijnen, ook 'oude'. Nadat in China duizenden patiënten ermee werden behandeld, heeft België vrijdagavond beslist om vanaf nu de bekende molecule hydroxychloroquine in te zetten tegen het nieuwe coronavirus. Niet alleen bij alle gehospitaliseerde coronapatiënten die ernstig ziek zijn, maar ook bij mensen bij wie de ziekte mild tot gematigd blijft, maar die wel tot een risicogroep behoren vanwege een long- of nierziekte of ernstige diabetes.

De mirakelremedie is dit niet. Zoals elke behandeling zijn er risico's aan verbonden, maar vandaag zouden die overtroffen worden door de voordelen: hydroxychloroquine is al lang bekend als behandeling tegen andere ziektes, het is goedkoop en beschikbaar, en in tegenstelling tot modernere antivirale middelen zijn er weinig tegenindicaties. Daarnaast zou het - áls het werkt - slechts vijf dagen genomen hoeven te worden en dus ook goedkoop in gebruik zijn. Ten slotte zou het mogelijk ook preventief kunnen werken.

Het is belangrijk dat mensen dit middel niet zelf halen. Dit medicijn mag alleen onder zeer strikt toezicht worden toegediend.

Die voordelen noopte de taskforce bij Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, tot haar beslissing op het moment dat de epidemie nog in volle ontwikkeling is. 'Deze aanbeveling zal voortdurend verder worden aangepast', zegt Nicolas Dauby van het universitair referentieziekenhuis Sint-Pieter en een van de drie experts in de taskforce. De andere leden zijn een expert van het referentieziekenhuis UZ Antwerpen en een van het Tropisch Instituut in Antwerpen. Voor hun aanbeveling baseerde de taskforce zich op uitgewerkte protocollen in de referentieziekenhuizen, analyses van Sciensano en de expertise van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. 'Elke nieuwe gepubliceerde studie, maar ook nog niet gepubliceerde gegevens van experts kunnen ons begrip van de aanpak van het virus vergroten', aldus Dauby. 'Maar deze aanbeveling is vandaag de meest robuuste.'

Zo publiceerde de Chinese hoogleraar Xao X op 10 maart het bericht dat het effect van hydroxychloroquine in vitro drie keer zo efficiënt was als chloroquine. Dat laatste is een verwant product dat eerder uitgebreid bestudeerd werd voor zijn antivirale effect, onder meer tegen het coronavirus. Maar hydroxychloroquine zou veel beter verdragen worden en zo mogelijk het ziekenhuisverblijf kunnen verkorten en het ziektecijfer en sterftecijfer verminderen. Hoezeer? Dat weten we het niet precies. 'Het is belangrijk dat mensen dit middel niet zelf halen. Dit medicijn mag alleen onder zeer strikt toezicht worden toegediend', benadrukt Dauby nog. 'We raden het alleen aan in het ziekenhuis en vragen huisartsen het niet te gebruiken. Dit gaat om offlabel- gebruik.'

