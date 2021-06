De neanderthaler zou uiteindelijk niet de dichtste verwant van de moderne mens zijn. Wetenschappers die een in China gevonden fossiel van een schedel onderzochten, zeggen dat de schedel van een nieuwe prehistorische mensensoort is, die minder ver van ons staat dan de neanderthaler.

De schedel uit Harbin is het best bewaarde fossiel uit het Midden-Pleistoceen, zo zeggen de vorsers, die hun werk vrijdag in het tijdschrift The Innovation publiceerden. Hij dateert van ongeveer 146.000 jaar geleden. 'In onze analyses is de Harbin-groep meer verwant met de homo sapiens dan de neanderthaler', zei Chris Stringer aan het Franse persbureau AFP. Hij is paleoantropoloog bij het natuurhistorisch museum van Londen en een van de auteurs van de studie.

Het geslacht Homo groepeert talrijke uitgestorven soorten, waaronder de neanderthaler, en onze overlevende soort, de homo sapiens. De nieuwe soort werd homo longi gedoopt, wat letterlijk 'drakenman' betekent en afgeleid is van de naam van de provincie waarin hij gevonden werd.

Intense koude

De schedel lag decennialang in een put. 'De vorige eigenaar had hem daar verstopt', vertelde Xijun Ni, een van de hoofdauteurs van de studie. Hij kwam in 2018 in handen van de Hebei GEO University in China. De schedel is van een man van ongeveer 50 jaar oud. 'De combinatie van een archaïsch maar volumineus schedeldak met een breed gezicht maar gelijkaardig aan de homo sapiens is frappant', zo staat in de studie. De vorsers bestudeerden de morfologie van de schedel door zowat 600 kenmerkende trekken te isoleren, die ze vervolgens met een krachtige computer met die van andere fossielen vergeleken. 'Deze bevolking bestond waarschijnlijk uit jagers-verzamelaars', zei Stringer. 'Op basis van de huidige wintertemperaturen in Harbin kunnen we veronderstellen dat ze met intensere kou te maken hadden dan de neanderthalers.'

