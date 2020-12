De dinsdag op de Maan gelande Chinese robot Chang'e-5 is begonnen met het verzamelen van monsters van het hemellichaam, zo hebben de staatsmedia gemeld.

Woensdagmorgen vroeg was de lander al klaar met boren en het vergaren van gesteente van net onder het oppervlak. De robot begon daarop stalen te nemen van het oppervlak zelf, aldus de Chinese staatstelevisie. Voor het vergaren van dat materiaal beschikt de Chang'e-5 over een mechanische arm.

Het verzamelen van de monsters moet binnen twee dagen rond zijn. Het is de bedoeling daarna de stalen met een totaal gewicht van ongeveer 2 kilo naar onze planeet te brengen.

