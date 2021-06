In China is er voor het eerst iemand besmet geraakt met de H10N3-variant van de vogelgriep. Volgens de nationale gezondheidscommissie gaat het om een geïsoleerd geval en is de kans op een grootschalige overdraging erg klein.

Volgens de Chinese gezondheidscommissie gaat het om de eerste menselijke besmetting met de H10N3-variant van de vogelgriep in de geschiedenis, zo blijkt uit een statement dat de commissie dinsdag publiceerde. Tussen 1978 en 2018 raakten wel al 160 vogels besmet met de variant. Het betreft voornamelijk wilde vogels.

H10N3 is een minder ernstige, laagpathogene variant van het pluimveevirus. Volgens de gezondheidsautoriteiten is de kans op een grootschalige uitbraak dan ook erg klein en betreft het een geïsoleerd geval.

Onbekende besmettingsoorsprong

Het gaat om een 41-jarige inwoner van Zhenjiang, een stad in de Chinese provincie Jiangsu. De Chinese nationale gezondheidscommissie meldt dat de man op 28 april in het ziekenhuis belandde nadat hij vijf dagen eerder koorts en andere symptomen begon te vertonen. Een maand later, op 28 mei, stelden artsen de H10N3-variant bij hem vast. Ondertussen is de Chinees opnieuw stabiel en mag hij het ziekenhuis weldra verlaten.

Hoe de man precies besmet raakte, is niet bekend. Provinciegenoten met wie hij in nauw contact staat, werden wel grondig opgevolgd, maar voorlopig kwamen er nog geen andere gevallen aan de oppervlakte.

Talrijke varianten

Het is niet de eerste keer dat er een nieuwe variant van het pluimveevirus verschijnt in China. Er bestaan heel wat verschillende varianten en sporadisch duiken er nieuwe besmettingen op, meestal bij mensen die met gevogelte werken. De laatste uitbraak dateert al van een aantal jaar geleden. In 2016 en 2017 kostte de gevaarlijke H7N9-variant aan 300 Chinezen het leven. Buiten China werden er toen geen uitbraken geregistreerd.

Contact met vogels mijden

De H10N3-variant is dan wel niet al te besmettelijk, toch riep de gezondheidscommissie burgers op om contact met zowel levende als dode vogels te vermijden. Chinese burgers dienen bovendien op hun voedselhygiëne te letten en onmiddellijk contact op te nemen met een arts wanneer ze koorts, ademhalingsproblemen of andere symptomen vertonen.

