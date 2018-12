China lanceert sonde naar achterkant van de Maan

Van op de zuidelijke basis Xichang vertrok om 19.23 uur Belgische tijd een Lange Mars-3B draagraket die de Chang'e-4 naar de Maan moet slingeren. Het gaat om een ongeveer 1,2 ton wegende lander en een 150 kilo wegende robotjeep die moeten neerstrijken in de Von Karman-krater, met een diameter van 196 km, op de zuidelijke pool van onze natuurlijke satelliet.

De krater ligt in het Aitken-gebied, dat vermoedelijk miljarden jaren geleden de inslag van een enorme asteroïde heeft gekend. De landing zou volgens sommige deskundigen binnen veertien dagen gebeuren, anderen gewagen van 27 dagen. De staatskrant China Daily sprak van een 'reis van meerdere weken'.

De jeep heeft zes wielen, twee zonnepanelen, een geavanceerde radar en camera's om het oppervlak van het hemellichaam te onderzoeken. In totaal omvat Chang'e-4 acht wetenschappelijke instrumenten. De stationaire verkenner heeft ook zaadjes bij voor een experiment naar het kweken van groenten in een gesloten omgeving op het Maanoppervlak.

De grootste uitdaging bestaat in de communicatie van op de 'Dark Side of the Moon'. Die moet via de in mei gelanceerde Queqiao-satelliet gebeuren. Die bevindt zich in een positie voorbij de Maan.

De Chang'e-4 missie volgt op de in 2013 gelanceerde Chang'e-3 waarbij een Chinese robotjeep op het Maanoppervlak is geland en daar heeft gewerkt. Volgens sommige bronnen is de robotjeep van Chang'e-4 zowat een kopie van zijn voorganger.

Foto's van de achterkant van de Maan zijn er al voldoende. Al in 1959 fotografeerde de Sovjetrussische Loena-3 het gebied. Maar er is nog weinig over geweten. Overigens is de achterzijde van de Maan niet donker, want die ontvangt in de loop van een maand evenveel zonnestraling als de reeds druk door de mens bezochte voorkant. Wel ziet de achterkant er nogal anders dan de voorkant uit.

Mogelijk zal China volgend jaar een missie opzetten om stalen van de Maan naar onze planeet te brengen. Het is ook de bedoeling dat tegen 2030 een Chinees op het hemellichaam landt.