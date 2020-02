Politieagenten kunnen een ondervraging van ooggetuigen en verdachten die onder invloed van cannabis verkeren beter uitstellen tot zij weer nuchter zijn, blijkt uit onderzoek.

Ooggetuigen en verdachten die onder invloed verkeren van cannabis zijn sneller geneigd om verkeerde informatie te verstrekken tijdens een politieverhoor. Dat concludeerden de wetenschappers van de Universiteit Maastricht (UM) uit een onderzoek waarbij ze het effect van cannabis op het teweegbrengen van valse herinneringen toetsten. Die valse herinneringen kunnen immers tot onterechte en onjuiste veroordelingen in juridische zaken leiden. Het wetenschappelijke tijdschrift PNAS publiceerde de resultaten.

Cannabis is wereldwijd de meest gebruikte drug en werd al meermaals aan geheugenstoornissen gelinkt. Onderzoek naar de invloed die cannabis kan hebben op de waarheidsgetrouwheid van een verhoor is dus zeker niet uit de lucht gegrepen.

In de nieuwe studie onderzochten psychofarmacologen Lilian Kloft en Jan Ramaekers van de UM 64 gezonde gelegenheidsgebruikers van cannabis. De experimenten richtten zich op valse herinneringen. De proefpersonen kregen de opdracht om meteen na het inhaleren van cannabisdampen (of een placebo) enkele geheugentaken uit te voeren. Een week later werd hen gevraagd dezelfde geheugentaken te herhalen.

Bij alle geheugentaken waren de personen die onder invloed waren van cannabis vatbaarder voor valse herinneringen op basis van verkeerde informatie dan de controlegroep. Bij een nuchtere herhaling van de taken een week later, verdween het verschil tussen de twee groepen.

'Onze bevindingen laten zien dat politieagenten en rechercheurs de ondervraging van ooggetuigen en verdachten die onder invloed van cannabis verkeren beter kunnen uitstellen tot ze weer nuchter zijn', zegt Ramaekers. 'Personen onder invloed van cannabis zouden eigenlijk moeten worden behandeld als een kwetsbare groep in strafrechtelijk onderzoek, vergelijkbaar met kinderen en ouderen.'

Momenteel voert de UM een vervolgstudie naar het effect van de drug MDMA op valse herinneringen. De resultaten verwacht men komend voorjaar.

