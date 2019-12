De test duurde maar drie minuten, maar een Canadese operator van zeevliegtuigen zegt dinsdag een succesvolle vlucht te hebben afgelegd met een volledig elektrisch vliegtuig. Dat is een wereldprimeur.

Harbour Air, dat in Vancouver gevestigd is, en een Amerikaans bedrijf magniX hebben een omgebouwd DHC-2-vliegtuigje waar zes passagiers in kunnen zitten getest op de Fraser rivier in de buurt van Richmond in de provincie Brits-Columbia.

Achter de stuurknuppel zat de CEO en oprichter van Harbour Air, Greg McDougall. 'Vandaag hebben we geschiedenis geschreven', stelt hij in een mededeling. Canada heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de luchtvaart en dat 'we kunnen uitmaken van deze ongelooflijke eerste mijlpaal is iets waar we heel trots op zijn'.

De testvlucht was een eerste stap om goedkeuring te krijgen om een e-vliegtuig in te zetten voor commercieel gebruik, stellen de twee bedrijven in een mededeling. Ze zijn niet de enige die werken aan elektrische vliegtuigen. Ook grote spelers als Boeing en Airbus doen dat.