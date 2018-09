Berenspuug blijkt ideale omgeving om antibiotica te testen

Een team van Rutgers University heeft een technologie ontdekt om potentieel levensreddende antibiotica erg snel te kunnen beoordelen. Ze gebruiken hiervoor de bacteriën die aanwezig zijn in het speeksel van een Oost-Siberische bruine beer.

De technologie houdt in dat de bacteriën in het speeksel van de beer worden samengebracht met schadelijke bacteriën om te zien of de berenspuug deze kan afremmen.

Microben in wilde dieren en andere exotische soorten zijn onontgonnen gebied in de zoektocht naar nieuwe antibiotica. Volgens de studie in Proceedings of the National Academy of Sciences, zijn ze een krachtig middel om nieuwe antibiotica te ontdekken.

Ver van de mens

De beer werd in het wild gevangen. Nadat duizenden druppels speeksel met levende bacteriën uit de berenmuil werden verwijderd, werd hij opnieuw vrijgelaten.

'We kozen voor deze beer omdat hij diep in de wildernis werd gevangen en hij enkel drager is van microben die typisch zijn voor zijn soort', zegt coauthor Konstantin Severinov.

'Er is geen sprake van enige menselijke invloed", zegt hij. "Dit laatste is belangrijk omdat we weten dat het dieet van beren in dierentuinen ertoe leidt dat de bacteriën in hun speeksel enorm afnemen in diversiteit. Hetzelfde hebben we gezien bij stedelingen in vergelijking met het speeksel van inheemse bevolkingsgroepen.'

'Ook die spuug geeft de werking van antibiotica veel duidelijker weer omdat er geen interacties zijn van andere microben zoals dat het geval is met speeksel zoals het onze.'