Ben jij wel 100% hetero?

Vroeger was alles eenvoudiger. Mannen vielen op vrouwen en vrouwen vielen op mannen. Of zo leek het toch te zijn. Ondertussen weten we wel beter, maar is het niet allemaal zwart-wit. Uroloog Piet Hoebeke (UGent) vertelt ons over de grijze zone tussen man en vrouw of tussen homo en hetero, en laat zien hoe je je eigen seksuele identiteit kan beschrijven.