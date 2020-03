Ben je een loser als je geen carrière maakt?

Werken naar de volgende stap op de carrièreladder, jezelf continu bijscholen om competitief in de arbeidsmarkt te blijven waarbij promotie het ultieme doel is. En tegelijkertijd zoeken naar zingeving en de balans met je (nieuw samengesteld) gezinsleven... Velen voelen dat de druk teveel wordt. Gevolg? Meer en meer burn-outs. Dr. Tanja Verheyen, expert demotie aan VUB, legt uit waarom een stapje terugzetten vaak een slimme zet is.