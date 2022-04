Een team van Belgische wetenschappers heeft tien nieuwe soorten kleine roofvissen beschreven uit het Edwardmeer.

Dat meldt het Africa Museum vrijdag. Het Oost-Afrikaanse meer grenst aan Oeganda en de Democratische Republiek Congo en herbergt een rijke diversiteit aan vissoorten.

'We vermoedden al lang dat de vissen in dit meer enorm soortenrijk zijn', zegt Jos Snoeks van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en de KU Leuven. 'Maar er werd weinig veldwerk verricht, gedeeltelijk omdat de politieke situatie in het Congolese deel van de regio lange tijd onstabiel was. We kregen nu in een onderzoeksproject over de ecologie van het Edwardmeer de kans om de cichliden van het meer te bestuderen.'

Cichliden

Cichliden zijn baarsachtige vissen met spectaculaire kleuren. Hierdoor zijn ze populair bij aquariumliefhebbers, maar ook bij wetenschappers is de cichlidenfamilie geliefd. Ze zijn namelijk een modelgroep voor onderzoek naar evolutie.

Tot nu waren slechts twee soorten visetende cichliden bekend uit het Edwardmeer. Maar het onderzoek bracht daar verandering in.

'Door naar de kleuren van levende mannetjes te kijken konden we maar liefst twaalf groepen onderscheiden', legt Nathan Vranken uit, die voor zijn doctoraat de vissen onderzoekt.

De kleine, maar consistente verschillen in lichaamsbouw en tanden van de vissen, bevestigden de hypothese dat het wel degelijk om twaalf verschillende soorten gaat.

Toch schatten de wetenschappers dat er zelfs nog meer cichliden leven in het Edwardmeer. Zo denken ze aan 80 soorten, waarvan er dus al 12 roofvissen zijn.

Door het volledig genoom van de vissen te bepalen, wil het team de evolutie en soortvorming van de cichlidenfamilie in het Oost-Afrikaanse meer nagaan.

