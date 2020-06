Aan de Belgische kust is een schitterend natuurspektakel te zien. Het gaat om zeevonk die 's nachts voor fluorescerend blauw licht zorgt. Het natuurfenomeen is zeer uitzonderlijk waarneembaar maar dit jaar zitten de omstandigheden juist.

Zeevonk zijn kleine algen die in warm, ondiep en rustig zeewater gedijen. Het gaat om kleine, eencellige organismen van ongeveer 0,6 millimeter die zich in het voorjaar of de zomer door mooi weer en veel zon sterk ontwikkelen en ophopen.

Door de grote concentratie tot wel 16.000 cellen per vierkante meter kleuren ze het zeewater zalmroze. 's Nachts licht het water blauw op door een chemische reactie in het water (bioluminescentie), zoals ook glimwormen oplichten.

Het natuurfenomeen, ook wel roodtij genoemd, keert jaarlijks terug. Voor veel zeevonk is minstens een week rustig en warm zomerweer nodig.

Onze Natuur maakte unieke videobeelden van het fenomeen in het Belgisch zeewater.

Algenbloeien zijn een volstrekt natuurlijk fenomeen in natuurlijke wateren. Zonder algen zouden vrijwel alle dierlijke vormen van leven in onze zeeën en oceanen onmogelijk zijn. Zo leven mosselen en andere schelpdieren direct van algen die zij uit het zeewater filteren.

Zeevonk is evenwel niet onschuldig. Het kan irritatie aan de huid en luchtwegen veroorzaken, maar het is niet giftig.

