Het Koninklijk Arboretum van Tervuren in het Zoniënwoud behoort tot Belgiës meest waardevolle maar minst bekende cultuurpatrimonium. Met zijn zeer volledige verzameling bomen uit gematigde klimaatzones biedt het grote mogelijkheden voor klimaatonderzoekers.

In "A walk in the Woods" beschrijft schrijver-avonturier Bill Bryson de bossen van de Oostkust van de Verenigde Staten van Amerika rond de "Appalachian Trail". De natuur is op dat moment wilder dan ooit en op zoek naar een nieuw evenwicht omdat oeroude kastanjewouden daar compleet waren uitgeroeid door een Aziatische schimmel. De schade was enorm: geen enkele Amerikaanse Kastanje (Castanea Dentata), binnen een oppervlakte ter grootte van West-Europa bleef gespaard van de ziekte. In slechts dertig jaar tijd werd deze dominante soort volledig uitgeroeid met als gevolg dat de hele regio werd gedwongen zich economisch te heroriënteren. De boom en zijn dramatische teloorgang kregen een mythische status binnen het natuurbehoudsmilieu.

...