Beestenboel: de strijd tegen de bollenmijt is onbegonnen werk

Bollenmijten zijn bijna niet te zien. Ze zijn doorgaans minder dan een halve millimeter groot en onopvallend gekleurd: glazig vuilwit met donkere pootjes en kop. Daarenboven leven ze in gaatjes met een diameter van amper een millimeter in 'bollenplanten', zoals uien en look, maar ook tulpen en gladiolen. Echt kieskeurig zijn ze niet: ze zijn ook tevreden met aardappelen en wortelen. Kieskeurigheid is zelden een goed recept voor groot succes.

