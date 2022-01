Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) kent 350.000 euro aan Vlaamse subsidies toe aan het Mechelse proefproject 'Koele Straten', dat met tal van ingrepen de impact van hittegolven op steden - het fenomeen van hitte-eilanden - wil beperken.

Een 'hittetool' moet aanduiden welke straten het ergst worden getroffen door het probleem, waarna er infrastructurele ingrepen volgen.

Hittegolven slaan vaak het hardst toe in steden, waar het tot 8 graden warmer kan worden dan op het platteland. Bovendien komen ze door de klimaatverandering vaker voor, met steeds hogere temperaturen.

'Door een fijnmazige hittetool te ontwikkelen, willen we hier iets aan doen', zegt minister Somers. 'In de Paardenkerkhofstraat installeren we voor een eerste case study 20 nieuwe meetpunten en zorgen we voor een renovatie van 10.000 m² met hittebestendige maatregelen. Denk bijvoorbeeld maar aan een koelteplein met een natuurlijke luifel, groene looppaden en ruimte voor water. Zo creëren we een koele as. Vervolgens voeren we dan een voor- en nameting uit om de impact te kunnen meten.'

De informatie die uit dat eerste project naar voor komt, zal worden gebruikt om ook elders hittebestendige maatregelen te nemen. De data en inzichten die de stad Mechelen opdoet, worden via een open dataplatform gedeeld zodat ook andere lokale besturen ermee aan de slag kunnen.

