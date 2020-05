Wetenschappers proberen greep te krijgen op chronische ontstekingen.

Auto-immuunziekten zijn een gevolg van de lichaamsafweer die cellen uit het eigen lichaam aanvalt omdat hij niet goed afgesteld is geraakt, onder meer door een te grote hygiëne in de kinderjaren. De ziektes uiten zich doorgaans als chronische ontstekingen en manifesteren zich als reumatoïde artritis (gewrich...

Auto-immuunziekten zijn een gevolg van de lichaamsafweer die cellen uit het eigen lichaam aanvalt omdat hij niet goed afgesteld is geraakt, onder meer door een te grote hygiëne in de kinderjaren. De ziektes uiten zich doorgaans als chronische ontstekingen en manifesteren zich als reumatoïde artritis (gewrichten), de ziekte van Crohn (darm) of psoriasis (huid). Wereldwijd zitten auto-immuunziekten in de lift. Een behandeling bestaat meestal uitsluitend uit langdurig toegediende ontstekingsremmende medicatie. Omdat de moleculaire mechanismen aan de bron van de ziekten dikwijls niet goed bekend zijn, blijft het moeilijk om er specifieke geneesmiddelen tegen te ontwikkelen. Een team rond ontstekingsexpert Geert van Loo (VIB/UGent) heeft zich gebogen over het mechanisme waarmee het eiwit A20 ontstekingsreacties controleert - het is een belangrijke natuurlijke remmer van ontstekingen. De resultaten verschenen in Nature Immunology. De sleutel van de remmende activiteit schuilt in een klein onderdeel van het eiwit dat zich aan een specifieke modificatie op andere eiwitten bindt, waardoor een traject richting ontstekingsziektes kan worden lamgelegd. De ontdekking biedt uitzicht op efficiëntere medicatie. Vorig jaar toonde een ploeg rond gerontoloog Ivan Bautmans (VUB) aan dat voedingssupplementen met onder meer vitamine D lichte chronische ontstekingen bij oudere mensen kunnen stabiliseren. De resultaten verschenen in Ageing Clinical and Experimental Research. In het onderzoek werden de supplementen dertien weken lang toegediend.