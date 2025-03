‘Bodembacteriën zijn een verborgen apotheek’, zegt bio-ingenieur Anne-Sofie De Rop (25). ‘Dat is hoopvol omdat er veel ziektes zijn die we nog moeilijk kunnen bestrijden, zoals kanker en multiresistente bacteriën.’

Voor haar doctoraat aan de UGent zoekt Anne-Sofie De Rop een efficiënte manier om te bepalen welke nieuwe geneesmiddelen de bacteriën te bieden hebben.

Hoe doet u dat?

Anne-Sofie De Rop: Bacteriën produceren van nature stoffen die als basis kunnen dienen voor antibiotica en andere geneesmiddelen, dus eenvoudig gezegd: je moet ze er gewoon uit halen. Nadat ik bodemstalen heb genomen, isoleer ik daaruit het DNA van de bacteriën.

Vervolgens ontrafel ik daaruit hun genetische codes, waarmee ik niet alleen bepaal welke bacteriën er in de bodem zitten, maar ook welke stoffen zij in hun apotheek hebben. Met wiskundige modellen spoor ik de genetische codes voor nieuwe geneesmiddelen op. Het is dus een mix van wiskunde en biotechnologie.

Een plaat met bodembacteriën.

Waarom maken bacteriën die stoffen aan?

De Rop: Dat doen ze om te overleven. In één gram bodem zijn er miljarden bacteriën aanwezig. Om zo veel mogelijk voedingsstoffen voor zichzelf te hebben, zijn ze constant in competitie met elkaar. Ze produceren daardoor bepaalde metabolieten: chemische stoffen die andere organismen, zoals schimmels of bacteriën, doden. Ze hebben dus een groot arsenaal aan actieve moleculen die ook nuttig kunnen zijn voor de mens.

Een van die metabolieten die bacteriën gebruiken om hun ‘vijanden’ te doden, is antibiotica. Het merendeel van de antibiotica dat vandaag op de markt is, komt van bodembacteriën.

In uw onderzoek focust u niet op antibiotica, maar op stoffen waar andere geneesmiddelen uit kunnen voortkomen.

De Rop: Ik focus op speciale suikers genaamd ‘iminosuikers’. Die speciale suikers worden momenteel onderzocht als middel tegen kanker, diabetes en virussen. Het onderzoek staat nog in zijn kinderschoenen, maar we zijn het farmaceutische potentieel in samenwerking met andere onderzoekers aan de UGent verder aan het testen.

Zoals velen ben ik geconfronteerd geweest met kanker in mijn dichte familiekring, wat dit onderzoek extra persoonlijk maakt.