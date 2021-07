De grootste organisatie van insectenexperts ter wereld start een campagne om de volksnamen van insecten die mogelijk ongepast of beledigend kunnen zijn, te evalueren en te vervangen.

De nachtvlinder die in de Verenigde Staten bekend staat onder de naam 'gypsy moth' krijgt een nieuwe naam omdat de oude als beledigend wordt ervaren. 'Zigeuner' wordt immers beschouwd als een pejoratieve term. Dat meldt de Entomological Society of America (ESA), die de naam van de gypsy moth, alsook die van de 'gypsy ant' heeft geschrapt in de 'Common Names of Insects and Related Organisms List', een lijst van meer dan 2.000 volksnamen voor insecten, die de communicatie tussen wetenschappers en het publiek vergemakkelijken.

De veranderingen komen er naar aanleiding van een nieuw programma van de ESA om de insectennamen die ongepast of beledigend zijn te evalueren en te vervangen, aldus een persbericht.

Voorlopig worden de officiële Latijnse namen voor de mot Lymantria dispar en de mierensoort Aphaenogaster araneoides gebruikt om de insecten te identificeren tot de ESA tegen het einde van het jaar de nieuwe volksnamen bekend maakt. In België gebruiken we voor het motje de naam 'plakker'.

'Woorden doen ertoe en hoe we iets benoemen is belangrijk', zegt Chris Stelzig, de directeur van de organisatie. 'De oude naam Lymantria dispar was erg pijnlijk voor de Roma-bevolking.'

De naam 'gypsy moth' wordt al minstens sinds 1908 gebruikt en is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat de larven van het insect kilometers ver door de lucht kunnen zweven. De Lymantria dispar is een invasieve soort in Noord-Amerika die een schadelijke impact heeft op bossen omdat het dier in de rupsfase zich voedt aan meer dan 300 boom- en struiksoorten waardoor de planten kwetsbaar worden voor ziektes. De soort kwam in 1869 vanuit Europa naar de VS.

