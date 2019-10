De Russische kosmonaut Aleksej Leonov, die als eerste mens ooit een ruimtewandeling maakte, is op 85-jarige leeftijd overleden. De ruimtevaarder stierf in het ziekenhuis aan een langdurige ziekte.

Leonov ging op 19 maart 1965 de geschiedenisboeken in toen hij het ruimteschip Voschod 2 verliet en in de ruimte zweefde. Hij werd daarmee de eerste mens die ooit een ruimtewandeling maakte. Rusland overklaste daarmee opnieuw de Verenigde Staten die pas op 3 juni 1965 een eerste astronaut (Edward Higgins White )wandelen stuurde in het luchtledige.

Leonov ontdekte naar eigen zeggen een 'diepe duisternis, overal sterren en onverdraaglijk schijnende Zon'.

Het uitje van Leonov duurde 12 minuten.

Bijna liep het slecht af voor de Rus. Zijn ruimtepak was uitgezet, waardoor Leonov niet meer in het luchtsas kon. Zonder groen licht van de vluchtleiding af te wachten verminderde hij de druk en raakte hij alsnog binnen.

Nog meer problemen

Met zijn binnengebleven collega Pavel Belajev keerde hij ook anders dan voorzien naar de Aarde terug. Het automatisch daalsysteem deed het niet, zodat het duo op manuele besturing diende over te schakelen. De kosmonauten landden 400 km voorbij de voorziene plaats en moesten drie dagen wachten op berging. Intussen meldde de Sovjetradio dat het duo al op vakantie was.

Alexei Leonov © Belga

Tien jaar later schreef Leonov opnieuw geschiedenis door de koppeling mee te maken van een Sovjetrussische Sojoez en een Amerikaanse Apollo, de eerste gemeenschappelijk ruimtemissie van de VS en de Sovjet-Unie. Even leek de Koude Oorlog verleden tijd. Maar na de missie werd die gewoon weer hervat, tot groot ongenoegen van Leonov.