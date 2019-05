Afscheid van Murray Gell-Mann: de puzzelaar die het patroon van de natuur blootlegde

Pieter Van Nuffel Journalist DataNews.be

Nobelprijswinnaar Murray Gell-Mann is vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse natuurkundige zal herinnerd worden als de man die het bestaan van quarks voorspelde, maar was bovenal een briljant puzzelaar. Gell-Mann schoof namelijk de eerste puzzelstukjes van het standaardmodel van de deeltjesfysica in elkaar.

Murray Gell-Mann (1929-2019) geldt als een van de grootste natuurkundigen van de vorige eeuw.