Het lijkt erop dat onze planeet al enkele jaren een nieuw maantje heeft. Het is nog maar de tweede keer dat wetenschappers een dergelijk fenomeen waarnemen.

Op 15 februari merkten wetenschappers van de Catalina Sky Survey in het Amerikaanse Arizona een vaag object dat erg snel door de hemel flitste. Het object, dat de naam 2020 CD3 kreeg, werd vervolgens nog zes keer gespot op andere plaatsen in de wereld. Uit berekeningen blijkt dat het al zo'n drie jaar lang aan de aarde gebonden is.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

Volgens het Minor Planet Center, dat alle kleine objecten in de ruimte registreert, is er geen link met een bekend kunstmatig object. Wellicht gaat het dus om een asteroïde die door de zwaartekracht van de aarde gevangen werd toen het voorbij kwam.

Het is nog maar de tweede keer dat wetenschappers ontdekken dat een asteroïde door onze planeet wordt geclaimd als minimaantje. De eerste was 2006 RH120 die tussen september 2006 en juni 2007 bleef hangen.

Toch is het geen zeldzaamheid, aangezien zich grote aantallen kleine ruimterotsen in de buurt van de aarde bevinden. In het verleden zullen er nog wel minimaantjes geweest zijn, maar die werden misschien over het hoofd gezien of beschouwd als een satelliet of ruimte-afval.

Onze nieuwe maan is waarschijnlijk tussen de 1,9 en 3,5 meter breed, zowat de grootte van een auto. Het cirkelt een keer om de 47 dagen rond de aarde. Maar omdat de baan van de maan weinig stabiel is, wordt ze wellicht binnenkort weggeblazen.

(2/3) The object has just been announced by the MPC and its orbit shows that it entered Earth's orbit some three years ago. Here is a diagram of the orbit created with the orbit simulator written by Tony Dunn: pic.twitter.com/2wsJGtexiO — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

