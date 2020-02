Een moeder heeft het nieuwe coronavirus aan haar baby doorgegeven. Of dat is gebeurd in de baarmoeder of onmiddellijk na de geboorte is niet duidelijk.

Een moeder die met het nieuwe coronavirus besmet is, heeft de ziekteverwekker aan haar pasgeboren kind doorgegeven. Zo'n geval van besmetting is bij een zuigeling vastgesteld 30 uur na de geboorte, meldde het hoofd van de kraaminrichting van het ziekenhuis van Wuhan, Zeng Lingkong, woensdag volgens het persbureau China News Service.

De baby is stabiel, maar heeft longontsteking en een licht afwijkende leverfunctie, meldde de arts.

Al eerder kwamen kinderen van besmette moeders ter wereld, maar de test was bij hen negatief. Volgens de nu beschikbare gegevens is besmetting ook mogelijk bij borelingen.

De infectie kan in de baarmoeder gebeurd zijn waardoor het dus ook mogelijk zou zijn dat het virus van moeder op ongeboren baby wordt doorgegeven. Het is evenwel ook mogelijk dat het kind de besmetting opliep na de geboorte door nauw contact met de moeder.

Opvallend genoeg treft het nieuwe coronavirus maar weinig kinderen. Dat was ook het geval bij de SARS- en MERS-uitbraak. Uit een studie in het Journal of the American Medical Association (JAMA) blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de patiënten tussen de 49 en 56 jaar ligt.

Het aantal bevestigde sterfgevallen door het coronavirus in China is gestegen tot tenminste 560. De autoriteiten in de provincie Hubei kondigden donderdag 70 nieuwe sterfgevallen aan.In de dagelijkse update spreekt de provinciale gezondheidscommissie in Hubei over 2.987 nieuwe bevestigde gevallen. Dat zijn er minder dan woensdag. Toen was er sprake van 3.156 nieuwe bevestigde gevallen.

