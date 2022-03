De Wereldbank schort met onmiddellijke ingang alle hulpprogramma's met Rusland en Wit-Rusland op, als reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Vooral Wit-Rusland zal dit voelen. Het heeft driemaal grotere steun dan Rusland. Opmerkelijk: een eerste schijf van 350 miljoen dollar noodhulp aan Oekraïne moet deze week al vrijgemaakt worden.

'Na de Russische invasie van Oekraïne en de vijandigheden tegen het Oekraïense volk, heeft de groep van de Wereldbank al haar programma's in Rusland en Wit-Rusland met onmiddellijke ingang gestopt', aldus de instelling in Washington in een persbericht.

In Wit-Rusland is de Wereldbank betrokken in 11 projecten, goed voor in totaal 1,15 miljard dollar (1 miljard euro). In Rusland leidt de groep 4 projecten, goed voor 370 miljoen dollar (333 miljoen euro). In het persbericht onderstreept de instelling sinds 2014 geen enkele nieuwe lening of investering in Rusland te hebben goedgekeurd. Dat jaar annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim. Daarnaast zijn sinds midden 2020 ook geen nieuwe leningen aan Wit-Rusland toegestaan, klinkt het nog.

Dat jaar vonden in Wit-Rusland presidentsverkiezingen plaats, die door de internationale gemeenschap als vervalst worden beschouwd. De Russische president Vladimir Poetin lanceerde een week geleden een invasie in Oekraïne, die wereldwijde verontwaardiging uitlokte. Als reactie kwamen er talrijke economische sancties tegen Rusland.

Dinsdag nog verkondigde de Wereldbank aan een noodhulppakket ter waarde van 3 miljard dollar (2,7 miljard euro) voor Oekraïne te werken. Een eerste schijf van 350 miljoen dollar moet deze week al vrijgemaakt worden. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wil ook bijkomende hulp bieden aan Oekraïne, bovenop de kredietlijn van 2,2 miljard dollar tegen eind juni.

'Na de Russische invasie van Oekraïne en de vijandigheden tegen het Oekraïense volk, heeft de groep van de Wereldbank al haar programma's in Rusland en Wit-Rusland met onmiddellijke ingang gestopt', aldus de instelling in Washington in een persbericht.In Wit-Rusland is de Wereldbank betrokken in 11 projecten, goed voor in totaal 1,15 miljard dollar (1 miljard euro). In Rusland leidt de groep 4 projecten, goed voor 370 miljoen dollar (333 miljoen euro). In het persbericht onderstreept de instelling sinds 2014 geen enkele nieuwe lening of investering in Rusland te hebben goedgekeurd. Dat jaar annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim. Daarnaast zijn sinds midden 2020 ook geen nieuwe leningen aan Wit-Rusland toegestaan, klinkt het nog. Dat jaar vonden in Wit-Rusland presidentsverkiezingen plaats, die door de internationale gemeenschap als vervalst worden beschouwd. De Russische president Vladimir Poetin lanceerde een week geleden een invasie in Oekraïne, die wereldwijde verontwaardiging uitlokte. Als reactie kwamen er talrijke economische sancties tegen Rusland. Dinsdag nog verkondigde de Wereldbank aan een noodhulppakket ter waarde van 3 miljard dollar (2,7 miljard euro) voor Oekraïne te werken. Een eerste schijf van 350 miljoen dollar moet deze week al vrijgemaakt worden. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wil ook bijkomende hulp bieden aan Oekraïne, bovenop de kredietlijn van 2,2 miljard dollar tegen eind juni.