De Zwitsers spreken zich zondag in een referendum uit over de verscherping van de wapenwetgeving.

De nieuwe wapenwetgeving in Zwitserland moet het bezit van bepaalde wapens - in de eerste plaats semi-automatische vuurwapens - aan banden leggen. De wet vloeit voort uit de antiterreurmaatregelen die de Europese Unie (EU) heeft genomen. Zwitserland is geen lid van de EU. Maar omdat het land deel uitmaakt van de Schengenzonen, moet het die richtlijn wel toepassen.

De federatie van Zwitserse sportschutters had de nieuwe wapenwet afgeschoten. De organisatie spreekt van een 'ontwapeningsdictaat van de EU' dat de schietsport in gevaar brengt.

De Zwitserse regering benadrukt dat ze via onderhandelingen al enkele uitzonderingen heeft verkregen. Als de tekst niet wordt omgezet riskeert kan het land uitsluiting uit de Schengenzone, zo klinkt het nog.