Zweedse premier weigert belofte over uitleveringen naar Turkije te ontkennen

De Zweedse premier Magdalena Andersson heeft tijdens een persconferentie zondag geweigerd in te gaan op vragen over de belofte die Stockholm gedaan zou hebben aan Ankara. De voorbije dagen verkondigde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat de deal, waarmee de Turken hun verzet tegen de Zweedse NAVO-toetreding lieten varen, inhield dat 73 mensen die in Zweden verblijven, aan Turkije worden uitgeleverd.

Ondanks herhaaldelijk aandringen van journalisten wilde Andersson niet bevestigen of ontkennen of er inderdaad zo’n engagement is van de Zweden. Binnen de Koerdische gemeenschap in Zweden bestaat daar dezer dagen grote ongerustheid over. ‘Ik ben acht jaar minister geweest, en nooit heb ik gesproken over wat er aan de onderhandelingstafel gezegd werd’, aldus Andersson. ‘Dat plaatst me nu een beetje in een moeilijke situatie.’

In de marge van de NAVO-top, eerder deze week in Madrid, ondertekenden Zweden, Finland en Turkije een akkoord waarin de twee Scandinavische landen zich schriftelijk engageren om ‘onverwijld en grondig’ de Turkse uitleveringsverzoeken te onderzoeken. In de tekst wordt geen enkele belofte gemaakt over uitleveringen: Zweden en Finland wezen erop dat die verzoeken zullen afhangen van wat onafhankelijke rechtbanken beslissen.

De Turkse president zei donderdag echter dat Zweden beloofd heeft om ’73 terroristen’ uit te leveren. Tegelijk dreigde hij ermee de Zweedse NAVO-kandidatuur opnieuw te blokkeren als Stockholm zich niet aan die belofte zou houden. In haar antwoorden op de vele vragen over zo’n belofte bleef premier Andersson het Zweedse standpunt herhalen: het land blijft de nationale en internationale wetgeving respecteren, geen enkele Zweedse onderdaan zal worden uitgeleverd en de rechtbanken zullen hierover een beslissing nemen.