Het Zweedse parket heropent een onderzoek naar beschuldigen van verkrachting tegen WikiLeaks-oprichter Julian Assange. De autoriteiten willen hem ondervragen over een beschuldiging van verkrachting van negen jaar geleden, zeiden de openbare aanklagers maandag tijdens een persconferentie.

Het onderzoek wordt heropend op vraag van de advocaat van het vermoedelijke slachtoffer. De vrouw beschuldigt hem ervan haar te hebben verkracht tijdens een bezoek aan het Scandinavische land in 2010. Het onderzoek was in 2017 stopgezet, maar kan nu worden voortgezet omdat Assange niet meer in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen verblijft. De feiten verjaren pas in augustus 2020, aldus openbaar aanklager Eva-Marie Persson.

Ze benadrukt maandag dat de beslissing om het onderzoek stop te zetten niet het gevolg was van een gebrek aan bewijzen, maar wel van de omstandigheden die het onderzoek belemmerden. Assange ontkent de beschuldigingen en kon zeven jaar lang een uitlevering aan Zweden vermijden door in 2012 zijn toevlucht te zoeken in de Ecuadoriaanse ambassade.

De Australiër werd vorige maand echter uit de ambassade gezet en tot een celstraf van 50 weken veroordeeld wegens het jarenlang overtreden van borgtochtverplichtingen en het ontwijken van de politie. De vraag is nu of Assange eerst aan Zweden of aan de Verenigde Staten zal worden uitgeleverd indien Zweden een uitleveringsverzoek zou indienen.

De beslissing is in handen van de Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid, die volgens de Britse wetgeving de ernst van de beschuldigingen door beide landen zou moeten afwegen, net als de data van beide verzoeken. Sowieso zou een uitlevering pas plaatsvinden nadat Assange zijn celstraf van 50 weken heeft uitgezeten. De VS beschuldigen Assange van samenzwering met klokkenluidster Chelsea Manning. Manning had WikiLeaks -toen nog als Bradley Manning- honderdduizenden geheime militaire documenten doorgespeeld.

Het ging over Amerikaanse militaire operaties in Irak en Afghanistan. De Zweedse advocaat van Assage, Per Samuelson, zegt maandag 'erg verbaasd' te zijn over de heropening van het onderzoek. 'Het is onredelijk om een persoon te kwellen die in Engeland in de gevangenis zit en van wie de VS net de uitlevering hebben gevraagd voor zijn journalistiek werk', aldus de advocaat. Volgens Samuelson is het onwaarschijnlijk dat Assange in Zweden zal aangeklaagd worden voor de beschuldigingen over verkrachting.

Volgens Assanges klokkenluiderwebsite WikiLeaks geeft de Zweedse beslissing Assange de kans om zijn naam te zuiveren. 'Assange is altijd bereid geweest om antwoorden te geven', aldus hoofdredacteur Kristinn Hrafnsson. Volgens hem heeft Assange nooit een ondervraging ontlopen en was hij steeds bereid om naar Zweden uitgeleverd te worden indien hij garanties zou gekregen hebben dat hij niet naar de VS zou worden uitgeleved.

De redacteur meent dat de Zweedse gerechtelijke autoriteiten gehandeld hebben uit politieke druk. 'Er is een doorslaggevende politieke invalshoek in deze hele saga', klinkt het.