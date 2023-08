Zwarte zaterdag op Europese wegen richting zuiden: al 900 kilometer file in Frankrijk

Het is zaterdagochtend al erg druk op de Europese wegen richting het zuiden. Het wordt een tweede zwarte zaterdag, stellen mobiliteitsorganisaties Touring en VAB. In Frankrijk staat er al 900 kilometer file en aan de Europese tunnels neemt de drukte toe.

In Frankrijk staat er rond 11.30 uur al 900 kilometer file in totaal. De rustige situatie rond Parijs staat in schril contrast met de rest van het land. Op de route Parijs-Bordeaux moeten bestuurders nu 2,5 uur extra rekenen. De Autoroute du Soleil heeft zijn verzadigingspunt bereikt met in de Rhônevallei tussen Lyon en Orange 3 uur extra, verder door naar de Spaanse grens nog eens 2 uur er bij.

Oostenrijk kende een dramatische ochtend door het slechte weer, maar daar begint het verkeer stilaan een klein beetje vlotter te verlopen, al moeten bestuurders op de A10 Salzburg – Villach nog steeds 2 uur wachttijd incalculeren. Ook in Duitsland neemt het verkeer nu toe. München – Salzburg duurt een uur langer en aan de grensovergang met Oostenrijk in Füssen komt er een half uur bij met aansluitend naar de Fernpas nog eens een uur extra. Ook aan de tunnels is het druk.

Aan de Mont Blanctunnel in Frankrijk en Gotthardtunnel in Zwitserland is het twee uur aanschuiven richting Italië. Zondag/Morgen wordt een van de drukste verkeersdagen van de zomer. Er geldt code rood in heel Europa voor vertrek en het wordt een zwarte dag in Frankrijk. Touring waarschuwt voor extreem moeilijk verkeer met monsterfiles. De piekuren duren van 8.00 tot 17.00 uur en de verkeerspiek wordt rond het middaguur verwacht. (