De twee zwarte dozen van de vermiste Indonesische Boeing zijn gelokaliseerd, meldt de Indonesische legerleiding zondag.

Een Boeing 737-500 van Sriwijaya Air verdween zaterdag kort na het opstijgen in Jakarta. Het toestel was vertrokken voor een binnenlandse vlucht van 90 minuten en had 62 mensen aan boord, 50 passagiers en twaalf bemanningsleden.

Duikers hebben al onder meer brokstukken van het toestel gevonden. Eerder raakte al bekend dat er ook lichaamsdelen waren aangetroffen op de plaats in de Javazee waar het vliegtuig zoek raakte. Zoekteams hebben nu in de Javazee ook de twee zwarte dozen gelokaliseerd.

'Wij kunnen twee signalen van de zwarte dozen waarnemen en we waren in staat (de locatie) aan te merken', luidt het. Duikers zullen de twee zwarte dozen nu opzoeken. De zwarte dozen bevatten vluchtdata en de gesprekken in de cockpit.

Het vliegtuig van Sriwijaya Air was een klassieke Boeing 737 van 26 jaar oud, en dus geen Boeing 737 MAX. Met dat laatste type vliegtuig gebeurde in oktober 2018 een ongeval in Indonesië waarbij 189 mensen omkwamen.

Een Boeing 737-500 van Sriwijaya Air verdween zaterdag kort na het opstijgen in Jakarta. Het toestel was vertrokken voor een binnenlandse vlucht van 90 minuten en had 62 mensen aan boord, 50 passagiers en twaalf bemanningsleden. Duikers hebben al onder meer brokstukken van het toestel gevonden. Eerder raakte al bekend dat er ook lichaamsdelen waren aangetroffen op de plaats in de Javazee waar het vliegtuig zoek raakte. Zoekteams hebben nu in de Javazee ook de twee zwarte dozen gelokaliseerd. 'Wij kunnen twee signalen van de zwarte dozen waarnemen en we waren in staat (de locatie) aan te merken', luidt het. Duikers zullen de twee zwarte dozen nu opzoeken. De zwarte dozen bevatten vluchtdata en de gesprekken in de cockpit.Het vliegtuig van Sriwijaya Air was een klassieke Boeing 737 van 26 jaar oud, en dus geen Boeing 737 MAX. Met dat laatste type vliegtuig gebeurde in oktober 2018 een ongeval in Indonesië waarbij 189 mensen omkwamen.