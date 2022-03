Zwarte doos van neergestort Chinees vliegtuig gevonden

Een van de twee vluchtrecorders van het vliegtuig dat maandag neerstortte in het zuiden van China, is gelokaliseerd, meldt een woordvoerder van de Chinese luchtvaartautoriteit. De gegevens in de zwarte doos bieden mogelijk inzicht in de oorzaak van de crash.

