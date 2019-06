In de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince is het zondag bij protesten tegen de regering tot zware rellen gekomen. Betogers gooiden met stenen naar de politie, die op haar beurt traangas inzette, meldt de radiozender Metropole. Volgens het nieuwsagentschap HPN kwam minstens één persoon om het leven en raakten verschillende andere mensen gewond.

De manifestanten wierpen onder andere barricades op en staken banden in brand. Eén gebouw ging daarbij in vlammen op.

Met hun actie eisen de regeringstegenstanders het vertrek van president Jovenel Moïse. Moïse is sinds zijn aantreden in februari 2017 regelmatig kop van jut. De oppositie beticht hem van corruptie.

Ook verwijt ze de regering dat die er niet in slaagt om de prijzen van basisgoederen onder controle te houden.

Haïti is het armste land in de westelijke hemisfeer en is grotendeels afhankelijk van hulp uit het buitenland. Het heeft erg te lijden onder corruptie en geweld.