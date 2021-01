In een gebouw in het centrum van Madrid heeft zich woensdagnamiddag een zware explosie voorgedaan. Daarbij zijn minstens twee doden gevallen. Dat meldt de krant El Pais op basis van de lokale brandweerdiensten.

Volgens de krant El Mundo spreekt ook burgemeester José Luis Martínez-Almeida van twee doden. De explosie deed zich woensdag rond 15.00 uur voor in een gebouw in de Calle de Toledo. Meerdere verdiepingen van het gebouw werden verwoest.

Over de oorzaak van de ontploffing bestaat nog geen duidelijkheid.

