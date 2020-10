In het licht van zware gevechten in de conflictregio Nagorno-Karabach heeft de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe zijn ambtgenoten van Armenië en Azerbeidzjan met aandrang opgeroepen het bestand in de regio na te leven.

Sjojgoe drong er in telefoongesprekken met de Armeense defensieminister David Tonojan en de Azerbeidzjaanse defensieminister Zakir Hasanov op aan dat ze hun verplichtingen voor de beëindiging van de gevechten volledig zouden nakomen. Dat deelde het ministerie woensdag in Moskou mee.

De gevechten in de Zuid-Kaukasische regio duren voort ondanks het staakt-het-vuren dat zaterdag 10 oktober werd overeengekomen. Armenië en Azerbeidzjan geven elkaar de schuld. Het ministerie van Defensie in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe deelde mee dat het een raketinstallatie in Armeens gebied vernield heeft. Daarop dreigde het ministerie in de Armeense hoofdstad Jerevan met aanvallen op Azerbeidzjaans grondgebied.

De nieuwe oorlog in Nagorno-Karabach brak op 27 september uit. De twee ex-Sovjetrepublieken vechten sinds decennia om de bergachtige regio, waarin ongeveer 145.000 mensen leven. Nagorno-Karabach wordt door Armenië gecontroleerd, maar behoort volkenrechtelijk tot Azerbeidzjan.

