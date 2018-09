Zware balans na aardbeving Indonesië: dodentol loopt op tot 832

De dodentol van de zware aardbeving en de daaropvolgende tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi is opgelopen tot 832 dodelijke slachtoffers. Dat heeft het rampenagentschap gemeld. In een eerdere tussenbalans was nog sprake van meer dan 420 doden.

'De dodentol zal waarschijnlijk verhogen', zei de woordvoerder van het Indonesische rampenbestrijdingsagentschap. Volgens de woordvoerder komen de meeste slachtoffers uit de stad Palu, maar vielen ook 11 doden in Donggala.

Sulawesi werd vrijdag door twee aardbevingen door elkaar geschud. De eerste aardschok had een magnitude van 5,9, de tweede van 7,4. Daarop spoelde een metershoge tsunamigolf over de westkust van het eiland.

De tsunami verraste vele mensen die zich op een strand bevonden, waar een festival was gepland. Op beelden die met een gsm zijn gemaakt, is te zien hoe een grote golf op de kust aankomt en mensen, boten, auto's en hele huizen met zich mee sleurt.

De hoge dodentol is mogelijk ook te wijten aan het waarschuwingssysteem dat niet goed heeft gewerkt. 'Er was geen sirene. Vele mensen waren zich niet bewust van het gevaar', klinkt het. Het nationale meteorologische en geofysische centrum had wel een tsunamiwaarschuwing uitgevaardigd, maar die korte tijd daarna opnieuw opgeheven. Volgens critici gebeurde dat veel te vroeg.