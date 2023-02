Zwangere vrouw in Turkije na 115 uur vanonder puin gehaald

In Turkije zijn de voorbije 24 uur nog 67 mensen levend vanonder het puin gehaald, na de verwoestende aardbeving van maandag. Dat heeft de Turkse vicepresident Fuat Oktay vrijdagavond aangegeven.

In Kahramanmaras werd een 46-jarige man door de reddingsdiensten vanonder het puin van een zeven verdiepingen tellend gebouw gehaald, 112 uur na de beving. In de provincie Gaziantep werd een zwangere vrouw gered na 115 uur. In dezelfde provincie werd ook een 9-jarig meisje na 108 uur levend uit het puin gehaald, al konden haar ouders en zus niet meer gered worden.

De eerste aardbeving vond maandag in de vroege ochtend plaats en had een kracht van 7,7. Maandagmiddag volgde een tweede beving met een magnitude 7,6. Volgens de Turkse autoriteiten hebben er sindsdien al meer dan duizend naschokken plaatsgevonden.