Het zwaartepunt van de pandemie is verschoven naar lage- en middeninkomenslanden, zeggen de Verenigde Naties. Begin dit jaar vertegenwoordigden de landen 7 procent van de nieuwe gevallen, nu is dat meer dan de helft.

Cijfers van het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) tonen een duidelijke verschuiving in het zwaartepunt van de pandemie. In januari van dit jaar telden de lage- en middeninkomenslanden nog 7 procent van de nieuwe besmettingen en minder dan 10 procent van de sterfgevallen. Tegen mei was dat aandeel gestegen tot 52 procent van de nieuwe besmettingen en 40 procent van de sterfgevallen.

In dezelfde periode is het aandeel besmettingen en sterfgevallen in hoge-inkomenslanden snel gedaald, parallel aan de toegenomen vaccinatiegraad.

Humanitaire hulp

Ook de nieuwe varianten blijven zich snel verspreiden in armere landen. Minstens zestien van de landen die afhankelijk zijn van humanitaire hulp rapporteren de aanwezigheid van minstens één 'zorgwekkende variant', en de helft daarvan heeft er twee of meer.

Dat is zorgwekkend, want volgens de OCHA-cijfers zijn de leveringen van vaccins aan veel van de landen gedaald tot het laagste niveau sinds februari. Bovendien blijft de toediening van de vaccins zelf traag verlopen in een derde van de landen.

De internationale gemeenschap moet dus niet alleen meer doses leveren aan de landen, maar ze ook ondersteuning bieden om die vaccins tijdig toe te dienen, zegt het OCHA.

De organisatie benadrukt dat voor veel van de landen de pandemie bovenop reeds bestaande problemen komt, zoals conflicten, ontheemding, voedselonzekerheid en de klimaatontwrichting.

