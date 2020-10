Het gaat in Zuid-Korea over het algemeen de goede kant op met de coronacijfers en daarom hebben de autoriteiten besloten om de geldende maatregelen te versoepelen opdat er opnieuw meer sociaal contact mogelijk is.

Vanaf maandag mogen nachtclubs, karaokebars, buffetrestaurants en fitnesszalen opnieuw de deuren openen, op voorwaarde dat er mondmaskers worden gedragen en er een gastenregister wordt bijgehouden.

Ook kerkdiensten of sportwedstrijden bijwonen kan weer, maar het aantal aanwezigen moet wel worden beperkt tot 30 procent van de totale capaciteit.

De autoriteiten waarschuwen de burgers tegelijk dat het niet de bedoeling is om nonchalant om te springen met de overblijvende maatregelen of richtlijnen.

'We moeten een evenwicht vinden tussen onze dagelijkse routine en de coronamaatregelen', was de boodschap van het ministerie van Gezondheid.

Zondag werden in Zuid-Korea 97 nieuwe besmettingen gemeld, wat het totale aantal positieve gevallen op 24.703 brengt. Tot hiertoe bezweken 433 mensen in het 52 miljoen inwoners tellende land aan covid-19.

